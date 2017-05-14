“一带一路”国际合作高峰论坛开幕 纳扎尔巴耶夫总统出席论坛

哈通社北京 -- 5月14日，"一带一路"国际合作高峰论坛在中国北京开幕。纳扎尔巴耶夫总统出席论坛。中国国家主席习近平出席开幕式并发表主旨演讲。

此次高峰论坛是"一带一路"倡议提出四年来，中国举办的最高规格论坛活动，主题是"加强国际合作，共建‘一带一路'，实现共赢发展"。论坛旨在推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路。



除中国国家主席习近平和纳扎尔巴耶夫总统外，俄罗斯总统普京、白俄罗斯总统卢卡申科、吉尔吉斯斯坦总统阿坦巴耶夫、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫、土耳其总统埃尔多安、阿根廷总统马克里、智利总统巴切莱特、印度尼西亚总统维多多、越南国家主席陈大光、菲律宾总统杜特尔特、老挝国家主席沃拉吉、捷克总统泽曼、瑞士联邦主席洛伊特哈尔德、肯尼亚总统肯雅塔、缅甸国务资政昂山素季、巴基斯坦总理谢里夫、匈牙利总理欧尔班、希腊总理齐普拉斯、西班牙首相拉霍伊、意大利总理真蒂洛尼、柬埔寨首相洪森、马来西亚总理纳吉布、蒙古国总理额尔登巴特、波兰总理希德沃、塞尔维亚总理武契奇、斐济总理姆拜尼马拉马、斯里兰卡总理维克勒马辛哈和埃塞俄比亚总理海尔马里亚姆等29个国家元首、政府首脑及联合国秘书长古特雷斯，以及来自130多个国家的约1500名各界贵宾出席论坛，共商合作大计，共建开放平台，共享发展成果。



此次论坛内容丰富，主要包括开幕式、圆桌峰会和高级别会议三个部分。5月14日上午，习近平出席开幕式并发表主旨演讲，开幕式后将举行高级别全体会议，5月14日下午将举行以"五通"、智库交流为主题的6场平行主题会议；15日，习近平将主持圆桌峰会，包括两个阶段的会议和工作午餐。习近平还将在其后的记者会上介绍高峰论坛主要成果。



"一带一路"国际合作高峰论坛受到了与会各国代表的高度期待，他们热切希望论坛成为各方围绕"一带一路"建设相互沟通的平台、献计献策的平台和勾画愿景的平台。



中方也期待以本次论坛为契机，打造一个更加开放和高效的国际合作平台；以共商、共建、共享原则为遵循，构建一个更加紧密和强劲的伙伴关系网络；以开放包容、合作共赢理念为引领，推动构建更加公正、合理和均衡的全球治理体系。



随着论坛的盛大开幕，"一带一路"建设来到了新的历史起点。中方相信此次论坛必将开辟"一带一路"国际合作的新局面，推动"一带一路"建设迈上新台阶。



【记者：萨德克•阿克加诺夫 编译：昂哈尔】