总统称哈中两国合作堪称典范

哈通社北京 - 正在中国出席 "一带一路" 国际合作高峰论坛的纳扎尔巴耶夫总统，14日在北京同中国国家主席习近平及中国国务院总理李克强举行双边会谈。

会谈中，习近平首先向纳扎尔巴耶夫总统此次到访中国并出席"一带一路"国际合作高峰论坛表示欢迎，并指出，"一带一路"倡议正是习在哈萨克斯坦访问时提出的。



"去年在杭州G20峰会期间，您与我一起就许多合作项目达成了共识，并就很多地区和国际问题深入交换了意见。如今看到我们之间的承诺正在成为现实，着实令人高兴。"习近平说。



习近平强调，中哈建交25年来，两国关系一直快速发展。双方高层交往密切，政治互信不断巩固，务实合作全面推进。中方愿同哈方以建交25周年为契机，弘扬睦邻友好精神，加强战略协调，深化互利合作，携手推动中哈全面战略伙伴关系向更高水平、更深层次、更广空间迈进。



纳扎尔巴耶夫总统祝贺"一带一路"国际合作高峰论坛成功开幕，并表示习近平主席的主旨演讲很好回答了当今国际社会面临的许多重大问题。



"‘一带一路'倡议已经成为地区及全球发展的新范例，是开展互利合作的新模式。"纳扎尔巴耶夫总统说。



纳扎尔巴耶夫强调，哈中两国的合作堪称国际合作的典范。在丝绸之路经济带框架下，2017年1-2月哈中贸易额增长了30%。



总统表示，哈萨克斯坦将坚定支持"一带一路"倡议，积极实现"光明大道"经济计划同"一带一路"倡议的对接，继续在此框架下深化哈中两国在经贸、农业、矿业、铁路、科技等领域务实合作。



哈方愿密切同中方在国际和地区安全与发展领域合作，推动上海合作组织稳定发展并发挥积极作用。



【编译：木合塔尔·木拉提】