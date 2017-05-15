阿克托别新州立博物馆将建名人展厅 迪玛希个人物品或将列入收藏

哈通社阿斯塔纳 - 据Aktobenews.kz报道，阿克托别州政府计划在新建的州立博物馆中设立名人展厅，展出当地知名人士的私人物品。青年歌手迪玛希•库达伊别尔艮的演出服以及其中国粉丝赠送的礼物有很大可能将被收录其中。

迪玛希的母亲斯维特拉娜•阿伊特巴耶娃在就此事接受记者的采访时表示，若博物馆方面提出相应的需求，他们一家人不会拒绝，并将尽可能提供帮助。



"此前彦伯市（Ембі）博物馆馆长曾希望收藏我们的演出服，我和哈纳特商量后将我们两人的几件服装赠送给了该博物馆。这次也是一样，如果新州立博物馆提出需求，我们也会尽力满足。需要的话，我们可以将迪玛希在中国参加节目期间的演出服赠送给博物馆。"斯维特拉娜•阿伊特巴耶娃说。



此外，斯维特拉娜•阿伊特巴耶娃还向记者表示，他们一家为了将迪玛希的中国粉丝们赠送的各种礼物运回哈萨克斯坦，着实费了一番功夫。



"中国的粉丝们写了很多信，还赠送了很多玩偶和相册。我尽可能的将它们全部带回了哈萨克斯坦，并整理起来存放在家里。如果博物馆愿意提供展厅，我们可以将这些礼物以展品形式暂存在博物馆中进行展出。"她说。



值得一提的是，迪玛希在中国《歌手2017》节目首场表演时所穿的演出服，以158890元（约合720万坚戈）的价格被拍卖。



【编译：木合塔尔·木拉提】