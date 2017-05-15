纳扎尔巴耶夫：中国成为促进国际合作的新"领头人"

哈通社北京 - 中国通过提出"一带一路"倡议，肩负起了促进国际合作的重任。

在15日于中国首都北京举行的"一带一路"国际高峰论坛领导人圆桌会议上，纳扎尔巴耶夫总统作出这样的评价。



纳扎尔巴耶夫总统认为，"一带一路"倡议是对本世纪全球面临的政治、经济和人道主义危机所提出的、及时的解决方案。



"家长式作风以及有政治目的的制裁行为，导致数百万人的生活因经济活动的停滞而遭到影响。这从近几年全球经济和商贸活动的下降可以观察得出。在国际社会急需一个推动国际合作新动力的时刻，中国肩负起了这一重任。"纳扎尔巴耶夫总统说。



纳扎尔巴耶夫总统认为，"一带一路"倡议建立了一个全新的地缘经济范式。它的成功，将为沿线国家的近45亿人口带来实实在在的利益，并同时为中国打开一个巨大的市场。



总统表示，中方"通过共同发展实现稳定"的立场，对众多沿线国家而言，是一个非分具有吸引力的、符合自身利益的倡议。此外，丝绸之路计划的实施，为包括哈萨克斯坦在内的中亚国家实现全新的国际定位提供了可能。



"我们的地理位置将为我们带来共同的利益。中亚，正在向其历史上的黄金时代一样，成为大陆交流合作的桥梁，重新拥有了重要的战略地位。从太平洋到大西洋之间，每年都在开通全新的线路，在其基础上，仅欧亚大陆自身的贸易额就将在2020年达1.2万亿。伊朗、阿富汗、中东和南亚的市场将逐渐连为一体。"纳扎尔巴耶夫总统说。



纳扎尔巴耶夫总统还在圆桌会议上表示，为了保障丝绸之路框架下的粮食产品安全问题，应大力促进沿线国家农业领域的合作。



为期两天的"一带一路" 国际合作高峰论坛14日在中国首都北京开幕。包括我国总统纳扎尔巴耶夫在内的29国元首和政府首脑，以及其他100多个国家和70多个国际组织约1500名代表出席此次高峰论坛。



【记者：萨德克·阿克加诺夫 编译：木合塔尔·木拉提】