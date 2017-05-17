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    迪玛希在巴黎参加全球赠物基金会慈善晚会

    09:25, 17 五月 2017
    Photo: None
    哈通社阿斯塔纳 -- 5月16日，我国青年歌手迪玛希•库达伊别尔艮在法国首都巴黎受美国演员伊娃•朗歌丽亚之邀参加全球赠物基金会慈善晚会。

    该活动在联合国儿童基金会的支持下，由美国著名演员、制片人、导演伊娃•朗歌丽亚主办。

    迪玛希在INS主页上写道："对我来说，参加5月16日在巴黎举行的全球赠物基金会慈善晚会活动是极大的荣誉。"

    全球赠物基金会由伊娃•朗歌丽亚创办，其主要工作任务是向需要帮助的儿童、妇女及贫困家庭提供援助。

    【编译：昂哈尔】

    #TheGlobalGiftGala @globalgiftfoundation кешінде Ева Лонгория @evalongoria xаныммен бірге! Шақырғаныңызға раxмет! #Dimash #France #Paris #TheSinger #TheSingerDimash #Dears #DimashKudaibergen #evalongoria

    Публикация от Димаш ҚҰДАЙБЕРГЕН (@kudaibergenov.dimash) Май 16 2017 в 11:48 PDT

    标签:
    文化 法国 迪玛希 黄金储备
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