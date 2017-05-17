迪玛希在巴黎参加全球赠物基金会慈善晚会
09:25, 17 五月 2017
哈通社阿斯塔纳 -- 5月16日，我国青年歌手迪玛希•库达伊别尔艮在法国首都巴黎受美国演员伊娃•朗歌丽亚之邀参加全球赠物基金会慈善晚会。
该活动在联合国儿童基金会的支持下，由美国著名演员、制片人、导演伊娃•朗歌丽亚主办。
迪玛希在INS主页上写道："对我来说，参加5月16日在巴黎举行的全球赠物基金会慈善晚会活动是极大的荣誉。"
全球赠物基金会由伊娃•朗歌丽亚创办，其主要工作任务是向需要帮助的儿童、妇女及贫困家庭提供援助。
【编译：昂哈尔】
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Публикация от Димаш ҚҰДАЙБЕРГЕН (@kudaibergenov.dimash) Май 16 2017 в 11:48 PDT