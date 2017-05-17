联合国日内瓦办事处工作人员回忆前总干事托卡耶夫

哈通社阿斯塔纳 -- 联合国日内瓦办事处工作人员在接受哈通社记者远程采访时介绍了联合国日内瓦办事处前任总干事、现任参议院（议会上院）议长托卡耶夫的工作。

2011年5月至2013年10月，托卡耶夫担任联合国日内瓦办事处总干事。





日内瓦协调办事处秘书长大卫•奇科瓦伊泽称其任期时间极为短暂。"我对他的离开感到很遗憾。因为他为人不仅聪明有才气，同时也通晓多种语言，是一位罕见的国际人才。他是一位好领导。托卡耶夫非常清楚组织应如何工作以及身为领导应该做些什么。虽然他的任期极为短暂，但给日内瓦办事处乃至整个联合国留下了深刻印象。"他说。













俄罗斯前驻日内瓦代表、日内瓦外交学院教授尤利•纳扎尔金表示，托卡耶夫以极高的智慧、乐观的心态及高尚的人格而与众不同。他的判断能力、口才、谦虚和仁慈给大家留下了深刻印象。





联合国日内瓦办事处负责人谢尔盖•沙波什尼科夫表示，在托卡耶夫担任联合国副秘书长、联合国日内瓦办事处总干事前，自己曾在阿斯塔纳同他举行会面。"当时我便发觉托卡耶夫是一位与众不同的伟人。但我从未想过能在托卡耶夫的领导下工作。2011年春季，联合国秘书长将托卡耶夫任命为日内瓦办事处总干事，这对我来说是一个意外惊喜。"他说。



日内瓦办事处负责人阿伊达尔•沙亚赫梅托夫表示，1995年，自己在纽约初次与托卡耶夫举行会面。当时他还是哈萨克斯坦外交部长。此后，两人也举行了多次会面。





据他介绍，托卡耶夫是一位著名的公众人物、外交官，积累了丰富的工作经验，至今取得了许多成就。在托卡耶夫的领导下，日内瓦办事处的外交地位明显提高，同其他国际组织的合作得到进一步深化。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】