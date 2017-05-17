特朗普出访首站选沙特预示中东政策转变

哈通社阿斯塔纳 -- 据美媒消息，美国总统特朗普将展开他上任之后的首次对外访问。他将在九天之行中访问世界三大亚伯拉罕宗教所在地，而这次出访也预示着他在中东政策上同前任总统的明显不同。特朗普出访的第一站是沙特阿拉伯，他希望在那里重振对抗伊朗的什叶派穆斯林联盟。

特朗普在2016年的总统竞选中抱怨沙特阿拉伯。



他威胁要中止穆斯林移民美国并签发针对一些穆斯林国家的临时旅行禁令，让外界认为他有伊斯兰恐惧症。



但是现在，他将利雅得作为其出访的象征性第一站。



特朗普总统说："沙特是伊斯兰教两大圣地的守护者，也正是在那里，我们将开始与我们的穆斯林盟友构建一个打击极端主义、恐怖主义和暴力的合作支持新基础。"



对于特朗普来说，这是扭转其反穆斯林形象的契机。



他在利雅得将受到多达20位来自逊尼派穆斯林国家的国王、埃米尔和总统的盛大欢迎。



特朗普的讯息是：美国将与他们站在一起，一道对抗他们所认为的地区敌对大国--伊朗。



美国总统国家安全顾问麦克马斯特说："总统将鼓励我们的阿拉伯和穆斯林伙伴迈出勇敢的新步伐，推动和平，打击那些不断煽动混乱和暴力、让穆斯林世界和其他地方遭受众多苦难的人，这些人包括伊斯兰国、基地组织和阿萨德政权。"



人权组织批评特朗普接待像埃及的塞西和土耳其的埃尔多安这样的专制政权领导人。



这与奥巴马的策略形成鲜明对比。奥巴马出于人权关切而与逊尼派领导人保持距离。



华盛顿近东政策研究所执行主任罗伯特·萨特洛夫说："他在开罗时绕过了阿拉伯领导人，直接向中东民众发表了讲话。唐纳德·特朗普有非常不同的策略。他会和他能够面对面打交道的领导人会谈。这是他喜欢的方式。"



阿里·谢哈比是华盛顿阿拉伯基金会的专家。他说，特朗普传递出的讯息正是逊尼派领导人想要听到的。



谢哈比说："他去那里要传递的讯息是，他了解，美国的穆斯林盟友是打击恐怖主义的第一道防线。打击恐怖主义是他的重中之重。他还了解，要打击恐怖主义，就必须阻止伊朗挑拨离间，阻止伊朗利用中东的动荡进一步推进其政治野心。"



特朗普结束利雅得之行后将前往以色列和梵蒂冈，囊括世界三大一神论宗教所在地。他在启程回国前还将出席北约峰会和七国集团峰会。



【编辑：昂哈尔】