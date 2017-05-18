纳扎尔巴耶夫总统接见功勋演员阿西莫夫

哈通社阿斯塔纳 - 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统18日在总统府接见哈萨克斯坦功勋演员、导演及制片人阿萨纳勒•阿西莫夫，并向后者致以80岁生日祝贺。

总统还在会谈中强调，位于阿拉木图的穆赫塔尔•阿吾艾佐夫戏剧院为庆贺阿西莫夫寿诞，举行了专场晚会演出。



"文化界人士无不高度评价您为哈萨克斯坦戏剧、影视行业所做出的贡献。我们两人相识已有40多年，无论是在独立前的岁月，还是在独立后的艰难时期里，您对我的支持都对我十分重要。"纳扎尔巴耶夫总统说。







总统回忆了同阿西莫夫在上世纪70年代的相识经历，并再次感谢了阿西莫夫及各界人士在艰难时期对独立的哈萨克斯坦政府所提供的支持。



总统还强调，阿西莫夫在哈萨克斯坦电影事业的发展中所做出的贡献无人可以替代。



总统授予阿萨纳勒·阿西莫夫"哈萨克斯坦功勋英雄"荣誉称号。



阿萨纳勒•阿西姆吾勒•阿西莫夫，1937年5月8日出生于哈萨克斯坦江布尔州，原苏联及哈萨克斯坦共和国功勋演员、导演，曾参演、执导话剧、戏剧和电影作品上百部，如《姑娘吉别克（Қыз Жібек）》、《阿曼凯特》、《你是谁卡先生》等。



【编译：木合塔尔·木拉提】