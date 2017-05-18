美国民主党呼吁弹劾总统特朗普

哈通社阿斯塔纳 -- 据外媒消息，美国总统特朗普涉嫌要求前联邦调查局局长科米，停止调查前国家安任顾问弗林的事件持续发酵，美国参众两院已经邀请遭解雇的科米到国会作证。另外，美国司法部也已经委任前联邦调查局局长罗伯特·米勒，负责俄罗斯干预美国大选的调查工作。

美国参议院情报委员会也要求联邦调查局，交出同通俄案有关的白宫和司法部门人员的通讯记录，这包括科米同特朗普对话的备忘录。在国会上，民主党也要求对事件作出独立调查，其中民主党众议员格林认为，特朗普解雇，正在调查他的竞选团队和俄罗斯之间关系的科米，是妨碍司法，因此呼吁弹劾特朗普。然而，众议院议长、共和党的瑞恩则表示，对特朗普有信心。

美国众议院议长瑞恩说：""联邦调查局正在展开调查，，参议院也有调查工作，所以我们有三个调查正在进行 ， 我不会去微观管理，或不在其位却作出判断，事实上，我们不能猜测和讽刺，很明显这有玩弄政治的情况 ，我们的工作是获取事实， 沉著处理。"

特朗普在出席公开活动时并没有直接回应事件，但就表示自己被不公平对待。

特朗普说："看看我最近被如何对待，特别是媒体 ， 我敢担保历史上没有政客 ，受到如此差的对待 ，或如此不公平对待，不可以让他们把你拉下来 ， 不可以让批评和反对者插进你的梦想大道。"

支持特朗普的俄罗斯总统普京，则批评美国政客煽动反俄情绪。

【编辑：木合塔尔·木拉提】