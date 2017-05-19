希腊议会通过新紧缩法案

哈通社阿斯塔纳 -- 据外媒消息，希腊议会19日凌晨通过一项总额约49亿欧元的新紧缩法案，以便尽早完成债权人对第三轮救助协议执行情况的评估，并为启动减免债务谈判创造条件。

新紧缩法案的内容包括提高税收和减少养老金等改革措施。希腊政府计划将这项法案实施到2021年，同时将采取一系列步骤减轻其对经济造成的影响。



希腊政府希望新紧缩法案的通过能促使欧元区财长在本月22日的会议上结束对希腊救助协议执行情况的评估，进而为减免希腊债务创造条件。希腊中央银行表示，新紧缩法案的通过使希腊有可能从今年夏天开始参加欧洲中央银行的量化宽松计划，并尝试重返国际金融市场。



希腊总理齐普拉斯在投票前发表讲话说，希腊将如期于2018年结束第三轮救助。他说："对救助协议执行情况的评估即将结束，历时七年之后我们将达成一项综合性的协议，这对国家和社会来说都将是积极的结果。"



2015年，希腊与国际债权人签署第三轮救助协议，债权方同意在希腊履行一系列改革承诺的基础上，向其提供860亿欧元救助资金，为期三年，分批发放。希腊的各项改革措施必须按时间表通过评估，才能顺利获得下批救助款项。



【编辑：昂哈尔】