我的房间项目：记录每个人的私生活空间

哈通社阿斯塔纳 -- 我的房间项目（My Room Project）是南非摄影师John Thackwray 的一个私人拍摄项目。

在这个项目中，摄影师通过超广角镜头的特殊呈现力，从一个特殊的视角来重新构建"个体生活空间"的记录方式。

从纽约曼哈顿市中心的公寓到尼泊尔僧人的小屋，Thackwray 花六年的时间，已经拍摄了超过全球55个国家的1200个卧室。作为一个长期关注大众生活的制片人，Thackwray想了解人们（尤其是80、90后年轻人）的日常生活。摄影项目，取材自他在全球旅行过程中遇到的各色人等的房间，通过在每个参与者的卧室天花板上设置一个摄影头，捕捉人们在最隐私的房间里的画面。

值得一提的是，摄影作品中出现哈萨克斯坦江布尔州一家普通的哈萨克毡房。



拉巴斯（玻利维亚）





大理 （中国）





加德满都（尼泊尔）





东京（日本）





利雅得（沙特阿拉伯）





德黑兰（伊朗）







新西伯利亚（俄罗斯）



伊斯坦布尔（土耳其）





纽约（美国）





巴黎（法国）





奇通圭扎（津巴布韦）





德班（南非）





奇瓦瓦（墨西哥）





柏林（德国）



【编辑：小穆】