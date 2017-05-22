全球穆斯林对特朗普演说反应积极

哈通社阿斯塔纳 -- 据美媒消息，世界各地许多穆斯林对美国总统特朗普星期天在利雅得峰会上向数十位阿拉伯和穆斯林国家领导人发表的演说予以积极反应。

特朗普在沙特首都利雅得举行的阿拉伯伊斯兰美国峰会上呼吁穆斯林团结一致打击恐怖主义。



美国前驻阿富汗、伊拉克和联合国大使哈利扎德说："特朗普总统发表了一次很有影响力的演说，演说的焦点集中在中东地区乃至世界面临的重大挑战之一，那就是恐怖主义和极端主义。他在峰会上呼吁穆斯林国家领导人做出更多努力对抗极端分子和恐怖分子是重要的。"



阿联酋外长加尔加什通过推特发文称，特朗普这次的演说"影响深远、具有历史性"，勾勒出打击极端主义和恐怖主义的行动措施 。



穆斯林国家领导人和分析人士表示，美国和沙特提出的倡议将有助于遏制极端主义在该地区的蔓延。



阿拉伯新闻日报副执行主编瓦哈卜说："穆斯林国家和美国之间的合作将有助于打击极端主义和恐怖主义组织。"



布法罗大学教授哈克赞同瓦哈卜的言论，表示特朗普"直言不讳，这次访问整体上将加强穆斯林国家和美国之间的合作"。



阿富汗驻美大使莫希卜则说，只有世界团结起来并一致行动，才能赢得正义与邪恶之战。



【编辑：昂哈尔】