哈通社阿斯塔纳 -- 5月22日，法国国家馆推介活动在阿斯塔纳举行。

世博会期间，Peugeot、Syctom、Total、Veolia、Vicat、Iter、ADEME、Saint-Gobain等法国一些大型企业将展示法国在未来能源领域所取得的成就和新生产的高科技产品。





法国国家馆馆长罗洛表示，法国国家馆共有两层展厅。第一层将展示法国在创新和未来能源领域的高新产品，而第二层将由专题讨论会议厅、辩论会议厅、美术馆等组成。法国国家馆最多可容纳200名游客。Peugeot企业曾于1995年首次展示了由该公司生产的电动汽车。而在阿斯塔纳世博会期间，法国将充分利用高新技术向参观者展示现代化汽车。这款汽车必将引起青少年和汽车爱好者浓厚兴趣。



法国国家馆总面积为1084平方米，是阿斯塔纳世博会最大的展厅之一。国家馆共由三大主题馆组成，它们分别是："环保城市"、"可持续能源"、"环保汽车"。





6月21日，法国将举行国家馆日活动。届时，法国将举行歌唱演出、马戏团表演等活动。哈萨克民族艺术大学学生也将在活动期间演唱法语歌曲，为观众带来精彩难忘的演出。



6月至9月，法国国家馆会议厅将举行大师演讲会、科学研讨会等一系列活动。与会者可听取法国在创新技术、教育、文化等领域的成就和一些奇闻趣事。



【编译：昂哈尔】













