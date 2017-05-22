在比尔·盖茨看来这三个领域最可能改变世界

哈通社阿斯塔纳 -- 世界首富兼慈善家比尔.盖茨近日在其博客里发表了一篇文章《亲爱的2017年毕业生......》，文中给出了刚出大学校园的美国毕业生一些职业和人生建议。

他告诉毕业生，如果现在他刚踏出校园，想要找到一个机会来做出有影响力的事情，会选择这三大领域：人工智能、能源和生物科学。

他表示："其中一个是人工智能。我们才刚刚开始进入这个能帮人们生活得更有效、更有创造性的领域。第二点是能源，因为让能源变得干净、价格合理而可靠，这是对抗贫困和天气变化的根本。第三是生物科学领域，这个领域充满了帮助人们生活得更长久、更健康的机会。"

在这篇文中，比尔·盖茨还表示，不论选择什么工作，人生中都有几件很重要的事情不能忽视。

"才能并不像我此前想象得那样重要，并且它还有很多不同形式。在微软创业的早期，我相信如果你能够写出漂亮的代码，这意味着你也能够很好地管理别人，还能够运行一个市场团队或进行任何其他的任务。但我现在发现我错了。没有认识到个体的差异，并意识到人人都有独特的天赋。如果你能越早意识到这点，你的生活就会变得越丰富。"

【编辑：木合塔尔·木拉提】