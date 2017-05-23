中国驻哈大使：迪玛希在中国的成功系民间文化交流成果

哈通社阿斯塔纳 -- 5月23日，中国驻哈大使张汉晖同中哈媒体代表见面会在阿斯塔纳举行。

张汉晖表示，今日的见面会首先是对"一带一路"国际合作高峰论坛进行总结，其次是对两国政府各领域合作、世博会等事宜进行总结。



张汉晖称，对中方而言，纳扎尔巴耶夫总统出席峰会意义重大。纳扎尔巴耶夫总统在峰会框架下同中国国家主席习近平、国务院总理李克强举行双边会晤。



张汉晖强调，哈萨克斯坦不仅是中国在经济领域的重要伙伴，同时也是政治领域的重要合作伙伴。



据张汉晖介绍，本届论坛是中国首次举办的国际合作高峰论坛，中国计划在2年后举办下一届高峰论坛。



此外，张汉晖指出，6月7至9日，在世博会框架下，阿斯塔纳将举行上合组织峰会。相关筹备工作正有序推进。



当媒体记者问道迪玛希时，张汉晖表示，迪玛希在中国的成功是民间文化交流的成果。中国政府并未刻意推动此事。



张汉晖说："不久前，我曾与迪玛希会面。他是哈萨克斯坦的荣誉。当然，他取得了巨大成功，在中国赢得了众多粉丝的喜爱。"



张汉晖同时强调，迪玛希已经成为了连接哈中人民文化交流的桥梁。



张汉晖说："这不是国家节目，我们无法选择或帮助任何一位选手参加该节目。"



张汉晖强调，迪玛希参加湖南卫视《歌手2017》节目是单纯的民间文化交流行为，期间并无中国官方刻意推动。



【编译：昂哈尔】