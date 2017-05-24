联合国叙利亚问题特使高度评价阿斯塔纳和谈

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦代表团日前出席了联合国安理会关于和平解决叙利亚冲突的相关会议。

据外交部消息，会议听取了联合国秘书长叙利亚问题特使德米斯图拉的报告。



与会各方对5月3-4日在阿斯塔纳举行的叙利亚问题和平会议表示支持，并强调阿斯塔纳和谈为旨在寻求政治共识的日内瓦和谈取得成功做出了重要的贡献。各方均认为，阿斯塔纳和谈促成了叙利亚境内各政治力量之间的对话，为实现叙利亚境内的停火、促进人道主义救援的顺利开展创造了条件。



哈萨克斯坦代表团则表示支持各方积极参与在日内瓦的叙利亚问题和谈。



哈萨克斯坦高度评价俄罗斯、土耳其和伊朗为落实叙利亚全境停火监督机制而做出的努力，并对美国和约旦代表出席阿斯塔纳和谈表示满意。



多数安理会成员国对2017年5月4日于阿斯塔纳签署的叙利亚境内建立冲突降级区的协议表示支持，并强调这对叙利亚境内暴力活动的减少起到了巨大的促进作用。



特使德米斯图拉在强调阿斯塔纳和谈对实现叙利亚和平的重要性的同时，高度评价了纳扎尔巴耶夫总统和哈萨克斯坦政府积极组织阿斯塔纳和谈的努力。



德米斯图拉表示，阿斯塔纳和谈已经成为了叙利亚和平进程当中重要的一个部分。



【编译：木合塔尔·木拉提】