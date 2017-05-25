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    迪玛希荣获“年度最知名歌手”荣誉

    19:57, 25 五月 2017
    Photo: None
    哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦青年歌手迪玛希•库达伊别尔艮在出席北京举行的«OK!Magazine China»杂志5周年庆典期间，荣获"年度最知名歌手"称号。

    歌手通过自己的INS账号分享了这一消息。

    "我被OK杂志评为‘年度最知名歌手'！感谢我的Dears们和BG Talent对我的支持。"迪玛希写道。

    在当晚的晚会上，迪玛希演唱了歌曲«Memories That Can'tTake Away»。

    知名的艺人杂志«OK!Magazine» 1993年于英国伦敦首次出版，目前在全球13个国家发行。杂志中文版发行与2012年。

    值得一提的是，昨天（24日），迪玛希在中国首都北京举行了生日晚会，同中国粉丝们共同庆祝自己的23岁生日。

    【编译：木合塔尔·木拉提】 

    Қызыл кілем #OK журналының бүгін марапат кеші! Сүйінші сұрап қалуымыз мүмкін! Себебі, Димаш "Жылдың ең танымал әншісі" марапатынан үмітті! Тілекші болайық!!! 🙏🙏🙏 @kudaibergenov.dimash #dimashkudaibergen #dimash #dears #myfriend #kazakhboy #AlpamysSharimov #RedCarpet #OK #magazine #paparazzi

    Alpamys Sharimov (@asharimov) 分享的帖子 · 2017-05-25，4:23 PDT

    标签:
    娱乐 迪玛希 黄金储备
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