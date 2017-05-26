欧佩克和非欧佩克国家延长减产九个月 以应对全球供应过剩局面

哈通社阿斯塔纳 -- 据路透社消息，石油输出国组织(欧佩克)和俄罗斯牵头的非欧佩克产油国周四决定将减产协议的实施时间延长九个月，至2018年3月。目前全球产油国正努力扭转石油供应过剩的局面，这曾导致过去三年油价腰斩，产油国收入骤降。

欧佩克从今年1月起开始减产，已扶助油价重返每桶50美元之上，给产油国的财政收入带来提振。许多产油国严重依赖能源产业收入，油价骤降迫使其不得不动用外汇储备来填补预算缺口。



产油国将减产协议延长九个月，和市场预期基本一致。布兰特原油最新急跌3.84%，报每桶51.89美元，市场对产油国没有加大减产力度，并将减产延长多至12个月感到失望。



以俄罗斯牵头的非欧佩克产油国和欧佩克决定在今年上半年减产180万桶/日，相当于全球产量的2%。减产目标的基准是2016年10月的产量水平。



科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四称，欧佩克同意将目前约120万桶/日的减产目标延长九个月。



欧佩克和非欧佩克产油国代表称，两方就联合减产达成一致，同意减产约180万桶/日，这表示非欧佩克产油国仍减产不到60万桶/日。



尽管采取减产行动，但欧佩克原油出口在今年上半年仍相当稳定，因其成员国出售库存原油。



欧佩克最初提议将减产行动延长六个月，但之后提议延长九个月，俄罗斯一反常态，提议延长12个月。



沙特能源部长法力赫称，尼日利亚和利比亚仍不参与减产行动，因其原油产量继续受到国内动荡抑制。



他还表示，沙特出口将从6月起大幅下降，从而扶助加快油市恢复平衡的速度。



欧佩克还向市场发出讯息，将寻求削减欧佩克原油出口。



【编辑：昂哈尔】