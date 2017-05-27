  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز

    • 国际

    事件

    哈萨克斯坦

    政治

    分析
    经济
    关于我们
  • 关于我们
  • 广告
  • 图片网站
  • 标签
  • 联系方式
  • 合作伙伴
  • 网站导航
    •

    总穆夫提叶尔江•马勒哈吉吾勒向全国人民致以斋月问候

    15:01, 27 五月 2017
    Photo: None
    哈通社阿斯塔纳 - 今天，2017年5月27日，是伊斯兰教神圣斋月的第一天。在这一重要的月份来临之际，哈萨克斯坦伊斯兰事务管理局负责人、总穆夫提总穆夫提叶尔江∙马勒哈吉吾勒向全体穆斯林致以问候。

    总穆夫提叶尔江∙马勒哈吉表示："以至慈至仁的真主之名，我祝大家斋月吉庆。斋月--是宽容与友爱之月，是象征团结的佳节......在斋月期间帮助他人的人，会在真主面前获得荣耀......在斋月期间，人们应当努力帮助孤儿寡母、孤寡老人以及其他因各种原因受苦受难的人。"

    总穆夫提还表示，在纳扎尔巴耶夫总统署名文章《面向未来的计划：精神文明的复兴》中，强调应重视传统文化，尤其是深植于哈萨克文化根基中的精神内核，以实现民族精神文明的复兴。

    "斋月，正是能够洗涤心灵，为我国精神文明的复兴提供帮助的重要月份。愿真主保佑我们阖家欢乐、主权独立永存！"总穆夫提说。

    据悉，根据惯例，在今年的斋月期间，国内所有的清真寺和宗教学校都将举办慈善活动。

    斋月，是伊斯兰教的五功之一。在斋月期间太阳出现的时段内禁止饮食，老人、残障者、孕妇、母乳喂养中的母亲、月经时的女性、病人、军人、苦力工人、旅宿者等可免。

    今年的斋月将于5月27日开始，至6月25日结束。

    【编译：木合塔尔·木拉提】 

    标签:
    文化 宗教 社会 黄金储备
    Сейчас читают
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!