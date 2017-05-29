世博会期间联合国将开设专区 举办多项重要活动

哈通社阿斯塔纳 -- 6月10日，联合国将在以"未来能源"为主题的阿斯塔纳世博会国际展厅内开设联合国专区。

联合国专区开采仪式将在世博会国际展厅参展区举行。据此前消息，联合国九个分支机构将参展世博会，其中包括联合国开发计划署、联合国环境规划署、联合国亚洲及太平洋经济社会委员会、联合国教科文组织、联合国难民事务高级专员办事处、联合国工业发展组织、联合国儿童基金会、联合国国际原子能机构、联合国妇女署。



在推进全球绿色能源开发和利用方面，联合国已积累70年丰富经验。世博会期间，联合国将在保障地区可持续能源供应领域展示高新技术。



2016年11月，联合国秘书长任命吉汗•苏力坦诺古鲁为阿斯塔纳世博会联合国展厅专员。



值得一提的是，联合国计划在世博会期间举办一系列重要活动。其中包括手工艺品博览会、主题为"保障能源可持续发展"的记者招待会、"联合国日"活动、主题为"未来的智慧与可持续发展城市"的专题研讨会等，并讨论能源安全、贸易和基础设施、新能源开发、经济、环保等领域的一系列重要问题。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】