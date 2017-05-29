惠誉认为一季度我国部分二级银行面临流动性管理问题

哈通社阿斯塔纳 -- 国际评级机构惠誉认为，由于存款减少，一季度我国部分二级银行面临流动性管理问题。

研究报告指出，1-3月份，扣除汇率浮动因素，银行小额存款下跌1.1%，非小额存款仅上涨0.7%，主要依靠来自央行的流动性支持。

贷款增幅较小，扣除汇率浮动因素，一季度银行非小额贷款增加0.8%，小额贷款增加0.6%。

惠誉预测，受益于基准利率下调、通胀率较低和美元存款减少等，哈银行将能够维持继续增长的态势。

3月底不良贷款率为10.1%，远高于2016年底的8.6%。

银行一级资产和总资产总量指标提高0.7个百分点，一季度分别为14.9%和17%；由于央行建议从固定资本中扣除可能出现的问题贷款，资本结构指标有望在未来较长时间内得到改善。

利润率略有下降，2017年一季度资本投入产出比为11.5%，而2016年四季度为12.9%。

惠誉预测，由于交易结构的特殊性，5月份Tsesna银行收购CenterCredit银行股份，将产生实施固定资本扣除业务的第一家银行。

同时，长期来看，解决两家银行的资产质量问题和改善整体营商环境还需要更多的资本投入。

【编辑：木合塔尔·木拉提】