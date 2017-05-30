哈萨克斯坦将成为经合组织教育政策委员会成员

哈通社阿斯塔纳 -- 据教育和科学部消息，哈萨克斯坦日前获得经济合作与发展组织（经合组织）教育政策委员会主席发来的关于加入委员会的邀请。

值得一提的是，哈萨克斯坦独立至今将首次成为该委员会成员。



消息称，哈萨克斯坦获得关于加入教育政策委员会的邀请，正是因为哈在推进教育发展所实施的一系列政策与措施。其中包括引入崭新教学内容、三语教育政策、12年制教育制度等。



2015年，根据国际教育成就评价协会公布的"国际数学和科学评测趋势（TIMSS）测试结果，哈萨克斯坦顺利入围数学和科学表现最佳国家名单。这一成果为哈萨克斯坦加入经合组织教育政策委员会开辟了道路。



消息称，哈萨克斯坦此前曾积极参与经合组织关于教育领域的各项科研工作。作为经合组织教育政策委员会成员国，哈萨克斯坦计划实施一系列新项目，为进一步推进教育发展作出不懈努力。与此同时，这将为哈萨克斯坦同经合组织成员国根据平等原则实行留学政策，并为哈参与三大教学调查计划（国际学生评估项目、国际教学调查、国际成人能力测评项目）提供便利机会。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】