纳扎尔巴耶夫总统接见信息和通讯部长阿巴耶夫

哈通社阿斯塔纳 -- 据总统府新闻局消息，5月30日，纳扎尔巴耶夫总统在总统府接见信息和通讯部部长达吾然•阿巴耶夫。

纳扎尔巴耶夫听取阿巴耶夫就信息和通讯部近期工作情况汇报。



纳扎尔巴耶夫表示，高质量做好公共政策信息传播工作具有重要意义。



纳扎尔巴耶夫表示，首先，有必要加强传播关于工业创新发展计划实施进度的相关信息。其次，有必要加大"光明大道"基础设施发展计划框架下所实施的工作宣传力度。例如，应多传播一些关于"光明大道"计划和中国"新丝绸之路"战略计划对接前景方面的新闻。



"在基础设施发展计划框架下，第一年共建1600公里路，而2016年共建900公里路。尽管我多次反复重复这一数据，但媒体却并未发布任何关于这方面的新闻"总统说。



总统还强调，应在各大媒体传播关于哈萨克斯坦过境运输潜力和国内基础设施建设计划领域的新闻。



纳扎尔巴耶夫表示，有必要及时发布关于《哈萨克斯坦第三阶段发展纲要：提升国际竞争力》年度国情咨文和国家建设《百步计划》实施进度的新闻。



阿巴耶夫向总统就社会意识振兴领域新闻发布和宣传工作情况进行汇报。



根据会谈结果，纳扎尔巴耶夫向阿巴耶夫下达了一系列具体工作任务。



【编译：昂哈尔】