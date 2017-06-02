中国经哈萨克斯坦至伊朗货运专列将于本月开行

哈通社阿斯塔纳 - 据哈萨克斯坦国家铁路公司6月1日消息消息，向土库曼斯坦和伊朗方向通行的集装箱专列将在本月内实现正式运行。

消息称，相关决议是在日前与阿拉木图举行的四国国际集装箱专列通行协调会议上做出的。出席会议的四国代表团本别来自：哈萨克斯坦国家铁路公司、伊朗国家铁路公司、土库曼斯坦铁道部、中国交通运输协会。



会上，四方就建立中国-哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗集装箱专列线路的相关事宜达成共识。此外，还就相互采取税收优惠等问题，达成了协议。



"四方会谈中达成的协议，将大大增加四国之间的物流运输。"哈萨克斯坦国家铁路公司物流业务副总裁桑加尔•叶鲁拜耶夫说。



根据计划，今年6月起，国际集装箱专列将自中国出发，经哈萨克斯坦、伊朗和土库曼，并可驶往其他国家。该货运线路总长超过10300公里，通行时间约14天。



"这一线路将大大减少货物的运送时间，同样的距离和方向上，使用海运需花费40天的时间，此外，更多的税收优惠也对托运方充满了吸引力。"伊朗铁路运输公司副总裁穆罕默德•兹巴拉西姆说。



反向运输的新线路也在筹备当中。



至今年年底，由中国至伊朗的集装箱专列将实现定期通行。



消息称，四国代表在会后签署了四方联合协议。



【编译：木合塔尔·木拉提】