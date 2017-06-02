文体部长在阿斯塔纳主持召开上合组织成员国文化部长会议

哈通社阿斯塔纳 -- 6月2日，文化和体育部部长阿尔斯坦别克•穆罕麦迪吾勒在阿斯塔纳主持召开上海合作组织成员国文化部长第14次会议。

哈萨克斯坦、伊朗、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、印度代表出席会议，共同商讨上合组织人文合作事宜。



穆罕麦迪吾勒表示，应进一步促进上合组织成员国人文交流。自组织成立以来，哈萨克斯坦一直积极支持上合组织成员国为推进文化发展所作出的努力。





穆罕麦迪吾勒说，上海合作组织是全球积极发展的区域组织之一。自上合组织成立至今已有16年。在这16年里，上合组织成员国一直致力于深化经济合作和维护地区安全。



穆罕麦迪吾勒表示，纳扎尔巴耶夫总统在不久前发表的署名文章《面向未来的计划：精神文明的复兴》中提到，在没有巩固的人文合作情况下，任何国家都无法在经济和政治领域取得成就。





穆罕麦迪吾勒说，人文合作是加强各成员国合作伙伴关系的必要因素和主要支柱。成功国家的文化政策应通过建立创意精神方式来推进社会可持续发展，文化是指明社会和国家主要发展方向的重要工具。



根据会议结果，与会者将通过上合组织成员国文化部长合作协定。协定将为进一步深化成员国人文合作、促进相互理解和相互尊重、维护各民族和谐生活、保障不同文化与宗教得以共存等起到重要作用。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】