阿希姆巴耶夫：中亚问题绕不开中亚一体化

哈通社阿斯塔纳 - 由哈萨克斯坦战略研究所组织的一年一度的中亚安全问题会议，6月2日在阿斯塔纳召开。

本次会议主题为《全球变革背景下的中亚》，除中亚国家外，来自中国和俄罗斯的代表也参加了此次会议。



会议期间，曾担任哈萨克斯坦战略研究所所长的参议院（议会上院）国际事务、国防和安全委员会主席玛吾廉•阿希姆巴耶夫就中亚地区最关键的几个问题发表了观点。



阿希姆巴耶夫认为，虽然哈萨克斯坦近几年来为加强中亚国家关系做出了大量努力，但本地区其他国家在这一方向上并不积极。



"哈萨克斯坦大力发展了同乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦和吉尔吉斯的双边关系，但在多边关系发展方面，可以说我们浪费了接近10-15年的时间。这是一件对整个中亚都十分可惜的事情，这一时期，我们没能实现具有实际意义的中亚多边合作。虽然制定了一些计划，但这些计划都未能实现落实。"阿希姆巴耶夫说。



阿希姆巴耶夫认为，中亚国家应抓紧时间，建立相互之间的紧密联系。因为想要解决许多本地区面临的问题，多边紧密合作模式是唯一的有效选择。例如：跨境河流的利用、过境运输行业的发展以及地区安全问题等。



"遗憾的是，多边合作毫无进展，甚至相比90年代还有退步。我们的话题始终仅局限于阿富汗问题、反恐、反极端主义等议题当中，要想实现中亚地区的发展，必须有所改变。"他说。



阿希姆巴耶夫还强调，作为联合国安理会非常任理事国，以及中亚地区重要的政治实体，哈萨克斯坦始终高度重视中亚地区的发展问题。中亚的稳定事关哈萨克斯坦的发展，因此哈萨克斯坦不会在这一问题上吝惜金钱。



"例如，我们已经承诺将向吉尔吉斯提供1亿美元的援助，相关计划中还包括物资援助等。"他说。



在会上，阿希姆巴耶夫再度提出了建立"中亚联盟"的建议。



"我知道，人们对这一建议的理解各有不同。但无论如何，我们终归将要回到讨论中亚一体化进程的话题当中来。过去我们就提出过建立中亚联盟的想法，并做出过相应的努力。我们曾计划建立于粮食、水资源和交通运输相关的三个联合体，并基于此开展一体化进程，甚至讨论过组建中亚银行的计划。但这些努力，都没有成功。所以我认为，我们应该重新考虑这些问题。"阿希姆巴耶夫说。



阿希姆巴耶夫指出，若能够在中亚范围内建立起具有实质意义的联合体，那么这一联合体的内涵不应局限于中亚，而应同欧亚经济联盟、中国的"一带一路"计划，甚至印度和巴基斯坦建立更加紧密的联系。



【编译：木合塔尔·木拉提】