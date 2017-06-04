哈通社视频介绍不同乐器演奏国歌音效

哈通社阿斯塔纳 -- 6月4日是哈萨克斯坦国家象征日。值此之际，哈通社记者收集了利用不同乐器演奏国歌音效的视频。

阿塞拜疆著名艺人日前在阿斯塔纳用该国传统乐器--巴拉班（木管乐器）和塔尔琴（六弦弹拨乐器）演奏哈萨克斯坦国歌。





而利用萨克斯风（木管乐器）演奏国歌的音效如下：





日本一名青年钢琴家利用钢琴演奏了哈萨克斯坦国歌。





据视频发布者介绍，一名艺人用苏格兰笛完美演奏了哈萨克斯坦国歌。





利用电吉他演奏国歌的音效也极为独特。一名22岁首都居民用电吉他演奏了哈萨克斯坦国歌。





拜科努尔市一音乐学校学生用小提琴演奏国歌。





韩国一位艺人也曾用小提琴演奏哈萨克斯坦国歌。





阿拉木图一学校学生代表团合唱哈萨克斯坦共和国国歌。





1992年6月4日，纳扎尔巴耶夫总统签署启用哈萨克斯坦共和国国旗、国徽、国歌等国家象征。著名的《我的哈萨克斯坦》歌曲在纳扎尔巴耶夫总统的倡议下，经改编后于2006年1月6日通过议会批准，成为了哈萨克斯坦国歌。新国歌首次于2006年1月11日在总统就职仪式上播放。 国歌由朱马肯•纳吉梅德诺夫（1956年）和努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫作词（2005年）、沙姆舍•哈勒达亚科夫作曲。





【编译：昂哈尔】