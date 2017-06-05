中国外交部：中国将于阿斯塔纳峰会后接任上合组织轮值主席国

哈通社阿斯塔纳 -- 据外媒消息，中国外交部部长助理李惠来5日对媒体表示，中国将于阿斯塔纳峰会后接任上海合作组织轮值主席国。

应纳扎尔巴耶夫总统邀请，中国国家主席习近平将于6月7日至10日对哈萨克斯坦进行国事访问并出席上海合作组织成员国元首理事会第十七次会议和阿斯塔纳世博会开幕式。



李惠来表示，本次峰会以后，中方将接任上合组织轮值主席国，并于2018年主办峰会。各方对中方主席国工作充满期待。中方希望通过本次峰会，同成员国、观察员国等各方，深入探讨新形势下深化各领域合作的举措，规划和部署下一阶段工作。



他继续道，中方将倡议继续弘扬上海精神，就巩固上合组织团结互信，深化安全、经济、人文、组织建设、对外交往等领域合作提出倡议和主张。还将介绍中方在本次峰会后接任轮值主席国的有关工作设想，与各方共同努力推动上合组织实现进一步发展。



李惠来介绍道，阿斯塔纳峰会上，中国国家主席习近平将同其它成员国元首签署并发表《阿斯塔纳宣言》，发表会议新闻公报，签署上海合作组织反极端主义公约等文件，以及给予印度和巴基斯坦上海合作组织成员国地位等决议。



李惠来表示，中国国家主席习近平访哈期间，将出席纳扎尔巴耶夫总统举行的系列国事活动，其中包括欢迎仪式、小范围和大范围会谈、双边文件签字仪式并共同会见记者等。双方将签署涉及经贸、金融、水利等领域的多份合作文件。



他介绍道，两国元首将就双边关系、两国发展战略对接、共建"一带一路"以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，共同签署并发表《中哈联合声明》。两国元首还将共同出席亚欧跨境运输启动仪式视频连线活动，见证双方海陆联运合作取得的显著成果。



李惠来表示，此外，中国国家主席习近平还将出席阿斯塔纳世博会开幕式，这是中亚国家首次承办世博会，主题为"未来的能源"。中方将以1000平米的最大展馆面积参展。



他指出，习近平主席出席开幕式，即是对哈方办会的重大支持，同时显示出中国对国际能源，特别是新能源问题的关注和重视。



【编辑：昂哈尔】