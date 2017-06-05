中国外交部就习近平访哈之行举行中外媒体吹风会

哈通社阿斯塔纳 —— 据中国外交部消息，5日上午，中国外交部举行中外媒体吹风会，介绍中国国家主席习近平访问哈萨克斯坦相关情况。

外交部部长助理李惠来透露，此访是习近平主席第3次访问哈萨克斯坦，也将是他与纳扎尔巴耶夫总统的第16次会晤。访问期间，习近平主席将出席纳扎尔巴耶夫总统举行的系列国事活动，包括欢迎仪式、小范围和大范围会谈、双边文件的签字仪式、共同会见记者、欢迎宴会等。



李惠来表示，上合组织第十七次峰会的主要议题，一是深入研究上海合作组织发展现状、任务和前景，二是就国际和地区重大问题充分交换意见。中方希望通过本次峰会同上海合作组织成员国、观察员国等各有关方，深入探讨新形势下深化各领域合作举措，就当前重大国际和地区问题对外发出一致声音，推动上合组织为维护地区安全、促进共同发展繁荣、推动国际秩序向更加公正合理方向发展发挥作用。



他指出，习近平主席出席世博会开幕式，即是对哈方办会的重大支持，也是显示出对国际能源，特别是新能源问题的关注和重视。



据悉，应纳扎尔巴耶夫总统邀请，中国国家主席习近平将于6月7日至10日对哈萨克斯坦进行国事访问并出席上海合作组织成员国元首理事会第十七次会议和阿斯塔纳专项世博会开幕式。



【编辑：小穆】