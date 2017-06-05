哈中媒体交流座谈会在阿斯塔纳举行
中国互联网新闻中心总编辑王晓辉指出，媒体在两国合作关系的发展发挥重要作用。此外，在即开幕的2017阿斯塔纳世博会和上合组织峰会中，两国媒体之间的对话和交流具有重要的意义。
中宣部副部长庹震表示，两国媒体为中哈合作关系的发展、推进两国友好作出了积极贡献，希望双方媒体进一步深化交流合作，报道好中哈全面战略伙伴关系发展的新进展新成效，报道好共建"一带一路"的典型事例，当好中哈友谊的见证者、中哈友好合作的推动者。
"这是为两国人民共同利益迈出的重要步骤。因此，纳扎尔巴耶夫总统为更好的未来提出要对接'一带一路'战略和'光明大道'规划。而我们的主要目的是，做好两国各领域合作关系发展的报道。"
哈萨克斯坦国家电视台总裁叶尔兰·哈林指出，哈萨克斯坦和中国是亲密友好国家。两国媒体之间的交流，为促进两国合作关系发挥重要作用。
哈林说："世博会前夕举办该活动具有自己的特点，这体现出中方为阿斯塔纳世博会给予的支持。2013年，中国国家主席习近平在阿斯塔纳提出'丝绸之路经济带'倡议，并引起了国际社会的广泛关注。媒体在这具有历史含义的国际项目中也有重要的地位。"
哈林指出，哈萨克斯坦是唯一通过"光明大道"规划顺利对接中国"一带一路"倡议的国家。
"因此，哈中两国可以成为落实'一带一路'倡议的主要合作伙伴，而媒体可成为两国人民友好关系的发展和相互理解的桥梁。"他说。
哈萨克国际通讯社社长阿斯哈尔•奥玛若夫表示，哈中人民的友好关系将通过两国媒体得到进一步顽固。
"按照总统的指示，哈通社开设了中文网。中亚区域首个开通的中文网，为两国人民人文交流造成了积极的影响。我们希望同中方进一步深化和推动这一领域的合作关系。"他说。
根据会谈结果，两国媒体代表一致表示，今后要定期举办更多的高端对话活动，开展更多的新闻媒体工作人员培养和交流工作等问题达成了共识。
【编译：小穆】