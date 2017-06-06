《美丽哈萨克斯坦•美丽中国》大型图片展在阿斯塔纳拉开帷幕

哈通社阿斯塔纳 -- 6月6日，主题为《美丽哈萨克斯坦•美丽中国--"丝绸之路经济带"与"光明大道"对接的伟大实践》的哈中两国大型图片展在首都和平和谐宫拉开帷幕。

图片展由哈萨克斯坦信息和通讯部、中国国务院新闻办公室、哈萨克斯坦驻华大使馆、中国驻哈大使馆及中国外文出版发行事业局联合主办，哈萨克国际通讯社与《人民画报》杂志社承办。画展将持续至6月10日。





哈通社社长阿斯哈尔•奥玛若夫出席画展开幕式并致辞。



奥玛若夫表示，对哈萨克斯坦和中国而言，2017年是重要一年。原因有四：第一，2017年是两国建交25周年。第二，这一年也是哈萨克斯坦中国旅游年，该图片展也是在中国旅游年框架下举办的，参观图片展的贵宾可欣赏哈萨克斯坦和中国的旅游胜地。第三，不久后，2017世博会即将在阿斯塔纳拉开帷幕。第四，在"光明大道"计划和"一带一路"计划框架下，两国合作将提升到新的水平。



奥玛若夫表示，2013年，中国国家主席习近平对哈萨克斯坦进行正式访问，并在纳扎尔巴耶夫大学发表演讲，首次向世界公开提出"丝绸之路经济带"计划。





奥玛若夫说，从那一刻起，两国物流和经济合作逐渐增强。不久前在北京举行的"一带一路"国际合作高峰论坛上，纳扎尔巴耶夫总统与中国国家主席习近平举行会晤。当时，纳扎尔巴耶夫总统说道："哈萨克斯坦和中国间的双边和多边合作关系应成为其他国家的榜样。"因此，该图片展象征着两国深厚的文化、信息和艺术关系。中国有一句话："礼尚往来，友谊长在"，而哈萨克斯坦也有谚语："远亲不如近邻亲"。两国关系目前正在不断深化。



中国外文出版发行事业局副局长方正辉表示，今日的图片展展示了两国摄影人才的精美作品，将为进一步巩固哈萨克斯坦和中国人民间的深厚友谊起到重要作用。2016年，中国外文出版发行事业局同哈萨克国际通讯社签署合作协议。根据协议，双方共同制作《美丽哈萨克斯坦•美丽中国》图片集。今日的图片展便是当日协议的成果。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】





