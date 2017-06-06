纳扎尔巴耶夫文集中文版首发仪式在阿斯塔纳举行

哈通社阿斯塔纳 -- 纳扎尔巴耶夫总统文集中文版首发仪式于6日在阿斯塔纳首任总统图书馆举行。

哈萨克斯坦总统办公室支持下，中国社会科学院负责翻译出版该文集工作。文集收入了纳扎尔巴耶夫总统主要讲话、演讲、国情咨文和文章等内容。首发仪式上，中国社会科学院还向首任总统图书馆捐赠了50册文集中文版。

首发仪式上，总统办公室副主任巴赫特詹·铁木尔波拉托夫祝贺中国社会科学院建院40周年。



铁木尔波拉托夫说："5月18日，中国社会科学院建院40周年。中国国家主席习近平的祝贺，表现出该院的重要地位。三年之前才成立的首任总统图书馆，在短短的时间内成为了包括提供图书馆、博物馆、档案、文化和教育以及分析等服务的中心。昨日，《习近平谈治国理政》哈萨克文版首发仪式也在这里举行的。"



中国社会科学院主任王伟光说："文集收入了纳扎尔巴耶夫总统治国理论、目标和工作作风等非常重要的文件。通过这本书，读者可了解纳扎尔巴耶夫不仅是一个国际政治家，也是一位值得称为民族领袖哲学家。"

据悉，中国国家主席习近平于6月7-10日将访问哈萨克斯坦，并出席上合组织峰会和阿斯塔纳世博会开幕仪式。

【编译：小穆】