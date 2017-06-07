纳扎尔巴耶夫：哈中两国的合作将促进丝绸之路的复兴

哈通社阿斯塔纳-北京 - 《美丽哈萨克斯坦•美丽中国--"丝绸之路经济带"与"光明大道"对接的伟大实践》画册首发式暨同名图片展，昨日（6月6日）在阿斯塔纳和平和谐宫举行。

据哈通社驻华记者站记者萨德克•阿克加诺夫报道，哈萨克斯坦总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫与中国国家主席习近平，均为此次画展致书面贺词。



在贺词中，纳扎尔巴耶夫总统表示，中国的"丝绸之路经济带"计划与哈萨克斯坦的"光明大道"计划，将促进横贯欧亚的大通道--丝绸之路实现复兴。



总统还强调，随着哈萨克斯坦"中国旅游年"相关活动的开展，两国人民之间的相互交流将进一步深化两国的友谊。



而中国国家主席习近平则强调，作为丝绸之路上的重要国家，哈萨克斯坦和中国为东西方文化的交流做出了重要的贡献。



习近平表示，建交25年来，中国与哈萨克斯坦关系快速发展，中哈政治互信和战略协作不断深化，各领域互利合作全面展开。发展睦邻友好、合作共赢的中哈关系，不仅符合两国人民共同利益，也有利于本地区安定繁荣。



习近平还强调，时值两国建交25周年之际出版的画册，向世人展示中哈两国引人入胜的自然和人文景观，再现中哈建交25年来的深厚友谊，完整记录"丝绸之路经济带"建设与"光明之路"新经济政策对接的各项成就，有重要的纪念意义。



值得一提的是，《美丽哈萨克斯坦•美丽中国》图片展由哈萨克斯坦信息和通讯部、中国国务院新闻办公室、哈萨克斯坦驻华大使馆、中国驻哈大使馆及中国外文出版发行事业局联合主办，哈萨克国际通讯社与《人民画报》杂志社承办。画展将持续至6月10日。



【编译：木合塔尔·木拉提】