习近平对哈萨克斯坦报以友好态度的原因何在

哈通社阿斯塔纳 - 应我国总统纳扎尔巴耶夫邀请，中国国家主席习近平将于6月7-10日对哈萨克斯坦进行国事访问，出席在阿斯塔纳举行的上合组织峰会和2017阿斯塔纳世博会开幕式。

从目前已知的行程安排来看，中国领导人此次哈萨克斯坦之行，或将再次成为重要的历史性事件。尤其是今年恰逢哈萨克斯坦与中国建交25周年，其重要性不言而喻。



据中国外交部部长助理李惠来介绍，访哈期间，习近平主席将出席纳扎尔巴耶夫总统举行的系列国事活动，包括欢迎仪式，大、小范围会谈，双边文件签字仪式，共同会见记者、欢迎宴会等。两国元首将就双边关系、发展战略对接、共建"一带一路"、各领域互利合作以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，共同签署并发表《哈中联合声明》。两国元首将共同出席哈中亚欧跨境运输视频连线仪式，见证涉及经贸、金融、水利等领域的多项重要合作文件的签署。



中国国家主席的此次访问，在我国国内也受到了极大地关注，官方组织了一系列于此相关的人文领域活动。例如，习近平所著《习近平谈治国理政》一书的哈萨克文版首发仪式，日前在阿斯塔纳举行了首发仪式，与此同时，纳扎尔巴耶夫总统文集的中文版发行仪式也在首都举行。此外，首都还相继举办了哈中媒体交流座谈会和《美丽哈萨克斯坦•美丽中国》大型图片展暨同名画册发行仪式等活动。



那么，到底是什么原因，令中国国家领导人习近平始终对哈萨克斯坦保持着友好的态度呢？



众所周知，自独立至今，纳扎尔巴耶夫总统与各届中国领导人一直都保持着良好的友谊。



曾经担任中国驻哈萨克斯坦大使的姚培生曾表示，哈中两国之间的友好关系不仅仅基于各自的国家利益，也同纳扎尔巴耶夫总统与中国领导人江泽民、胡锦涛和习近平之间的个人友谊密切相关。



"哈萨克斯坦与中国两国领导人之间建立了紧密的工作关系和良好的个人友谊。纳扎尔巴耶夫总统与习近平主席的会见次数，目前已经达到了15次之多。在国际外交领域，这是非常少见的情况。在双方领导人共同关注和指导下，哈中两国各领域合作都取得了长足的发展。"在习近平访哈前夕接受哈通社记者采访时，中国驻阿拉木图总领馆的一位代表做出了这样的评价。



哈萨克斯坦总统与中国国家主席之间的良好友谊，也体现在各自的访问行程，以及多边会谈当中。例如，在2016年于中国杭州举行的G20峰会期间，中国中央电视台播出了两国领导人会面时，多次亲切拥抱的画面。多家西方媒体以哈中两国的特殊关系为题，对这一画面进行了竞相报道。



另一个有趣的例子是，在5月14-15日于中国北京举行的"一带一路"国际合作高峰论坛开幕式上，纳扎尔巴耶夫总统作为30名贵宾，最后一个进场，并受到了习近平主席的热情迎接。在活动结束，嘉宾们合影留念后，纳扎尔巴耶夫总统的车队是第一个离开场地的。在外交礼仪当中，这是很高的礼遇。



中国国家主席习近平对哈萨克斯坦以及哈萨克人民的友好态度，很可能受到了其父亲习仲勋的影响。据悉，习仲勋同曾担任中国甘肃省阿克塞哈萨克自治县副县长的一位名叫沙海都拉的哈萨克人，建立了深厚的友谊。



哈通社驻华记者萨德克•阿克加诺夫在甘肃省采访期间，曾在当地的博物馆中看到了习仲勋与一户哈萨克族家庭的合影。





根据博物馆以及当地党委宣传部门人员的介绍，习仲勋在担任中国共产党中央委员会西北局秘书职务期间，曾月1950年代主持了阿克塞哈萨克族自治县的建立工作。在习仲勋任西北局书记时，沙海都拉先后3次去兰州开会，每次都受到习仲勋亲自接见，并询问阿克塞哈萨克族群众的生产生活情况。习仲勋不但关心阿克塞县的发展，对沙海都拉一家人的生活也十分牵挂。1958年9月29日下午，习仲勋在视察阿克塞后，与沙海都拉一家共进午餐并合影，留下了这张珍贵的照片。



2012年7月20日，中国中共中央组织部党史研究室、中央电视台、酒泉市委组织部等一行前往沙海都拉家中，拍摄习仲勋诞辰100周年纪录片，并采访了沙海都拉的家人。



2013年10月13日，55岁的沙海都拉之子巴合提应习仲勋夫人齐心邀请，前往北京参加习仲勋诞辰100周年座谈会，并到习家做客。访问齐心老人期间，巴合提向老人赠送了其精心挑选的礼物--哈萨克传统礼帽、礼服和介绍阿克塞风光的画册。



据《今日甘肃》报报道，晚年的习仲勋一直很想再到阿克塞哈萨克族自治县看一看。他尤其牵挂好友沙海都拉一家，虽然始终未能回到阿克塞，但他曾嘱咐夫人齐心："有机会一定要了解一下这家人的情况，看看他们生活得怎么样。"



或许，习仲勋对哈萨克人民的良好观感和持续关心，深刻的影响了习近平......



【作者：萨德克·阿克加诺夫 编译：木合塔尔·木拉提】