纳扎尔巴耶夫总统会见上合组织成员国国防部长

哈通社阿斯塔纳 -- 据总统府新闻局消息，6月7日，纳扎尔巴耶夫总统在阿斯塔纳会见上合组织成员国国防部长和上合组织秘书长阿里莫夫。其中包括中国国防部部长常万全、俄罗斯国防部部长绍伊古、塔吉克斯坦国防部部长谢拉里、乌兹别克斯坦国防部部长别尔迪耶夫、吉尔吉斯斯坦国防部部长杜伊申比耶夫。

纳扎尔巴耶夫表示，今日举行的上合组织成员国国防部长会议和即将举行的阿斯塔纳世博会具有重要意义。作为地区组织，上合组织为深化成员国间经济合作作出了重要贡献。



纳扎尔巴耶夫回忆道，签署上合组织宪章已满15年。在这段时间里，上合组织成员国为推进组织发展作出不懈努力。



纳扎尔巴耶夫表示，在即将召开的上合组织成员国国家元首理事会会议期间，巴基斯坦和印度将完成加入上合组织程序。在此框架下，成员国将覆盖全球近40%人口。上合组织成员国需坚持"上海精神"，遵守协商一致原则。



总统强调，应进一步加强上合组织在经济领域的工作能力。



"‘新丝绸之路'计划为上合组织发展注入新的动力。上合组织所有成员国都积极支持该计划，尤其是作为中国友好邻国的哈萨克斯坦。"总统说。



纳扎尔巴耶夫表示，上合组织成员国国防部门的工作应同组织经济一体化进程协调一致。



【编译：昂哈尔】