成龙：相信迪玛希可以成为出色电影明星

哈通社阿斯塔纳 -- 6月7日，哈萨克斯坦"中国电影展"开幕仪式在阿斯塔纳举行。中国著名影视明星成龙出席。

在"中国电影展"开幕式前举行的新闻发布会上，成龙回答了哈通社记者提出的一些问题。



当记者问道，将来是否有意同迪玛希•库达伊别尔艮合作拍摄电影时，成龙回答说："我从电视听到迪玛希优美的歌声，对他的艺术才华感到惊叹。随后得知他是我的粉丝。当然，我相信他以后会是很好的一个电影明星。"



成龙还称，希望在哈萨克斯坦拍摄电影。



成龙说道："我一直希望来哈萨克斯坦拍摄电影。但因时间紧迫，至今未能实现这一愿望。在未来的时间里，我一定会来哈萨克斯坦实现这一愿望。"





当记者问道："您是如何取得现在的成就？"时，成龙回答说："我并不是突然成为电影明星的，而是一步一步走过来的，也就是从最从最底层一步步提升起来的。因此，我了解并尊重每个人的努力和付出。"



据成龙介绍，取得成功的关键在于努力和粉丝们的支持以及长期陪伴在身边的团队鼓励。



"我知道，世界许多国家的影迷们在关注着我的电影。我希望通过我的电影作品让大家进一步了解我的世界。由于我的电影会被翻译成多种语言，因此并不存在任何语言障碍。"成龙说。



据此前报道，6月6日晚，中国著名影视明星成龙乘机抵达阿斯塔纳，并将于6月7日出席哈萨克斯坦"中国电影展"开幕仪式。



为期12天的影展，由中国国家新闻出版广电总局电影局主办，中国电影集团公司、中国电影文学学会、英雄儿女文化有限公司联合承办。



共有6部来自中国的优秀电影作品将参加"中国电影展"活动，包括今年春节票房大卖的成龙新片《功夫瑜伽》；由白百何主演的曾赚取过观众不少眼泪的《滚蛋吧！肿瘤君》；以及由冯绍峰、窦骁主演的野性十足的《狼图腾》；还有讲述维吾尔族母亲的电影《真爱》；取材自新疆养蜂人家的电影《伊犁河》；以及讲述哈萨克民族歌手故事的电影《鲜花》等等，这些影片都代表了中国电影艺术创作和技术制作的新水平。



【记者：木合塔尔·哈力木拉 编译：昂哈尔】