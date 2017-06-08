纳扎尔巴耶夫：哈萨克斯坦-中国合作关系将成为其他国家榜样

哈通社阿斯塔纳 -- 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫8日在总统府同到访的中国国家主席习近平进行小范围会谈。

纳扎尔巴耶夫强调，今年是他们年内第三次会面，这意味着哈中两国合作关系正处于高水平状态。

"我们之间的会面和相互互信关系将促进两国政府和国家机关之间的各领域合作关系。总结来说，哈萨克斯坦和中国之间的合作关系是值得成为榜样的国家关系。两国间不存在尚有争议的问题，所有产生的问题都将获得解决。"总统说。

纳扎尔巴耶夫指出，中国在直接投资、贷款和联合企业上是哈萨克斯坦经济主要的合作伙伴。两国能源领域的合作关系也得到了充分的解决。

习近平说："两国所有级别的紧密合作关系展现出中国和哈萨克斯坦合作伙伴关系的战略性质，以及两国之间建立的友好关系也成为了其他国家的榜样。感谢您在我此次访问期间的热情接待，我在这里感受到了宾至如归的感觉。"

据了解，习近平在哈期间下榻于阿斯塔纳北京大厦。

据悉，这是中国国家主席习近平第三次访问哈萨克斯坦。访问期间，习近平将出席上合组织峰会和2017阿斯塔纳世博会开幕仪式。

【编译：小穆】