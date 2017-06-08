上合组织青年论坛将组建创业孵化器

哈通社阿斯塔纳 - 上合组织成员国将组建企业孵化器，为创业青年提供帮助。

该消息由出席于8日在阿斯塔纳举行的上合组织成员国青年论坛的上合青年论坛俄罗斯分部责任秘书、俄罗斯青年联盟副主席塔提亚娜•斯利威尔斯托娃透露。



据其介绍，该企业孵化器项目将面向所有上合组织成员国。



"我们会从各成员国分别邀请6名代表至莫斯科，并在莫斯科开展为期一个月的上合区域商业情况培训。" 斯利威尔斯托娃说。



企业孵化器活动将于2017年9月18日-10月5日左右，在莫斯科能源大学举行。责任秘书表示，参会的各国代表将听取关于俄罗斯以及上合国家对外经济领域专家学者的授课，授课将采用英语进行。除课堂教学课程之外，还将有实习项目。



"我们将把18-35周岁的学员分成三个团队，且每个团队均将至少包含上合组织3个国家的人员。在为期一个月的培训过程中，学员们将在讲师的带领下，提出各自的商业创意。最终的商业计划，将在最后阶段提交给投资者，并确定最佳的三个创业方案。活动结束后，参与者们将获颁受国家认证的学历证明。" 斯利威尔斯托娃说。



今年的上合组织成员国青年论坛在哈萨克斯坦担任组织轮值主席国框架下召开的。来自俄罗斯、中国、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、白俄罗斯、巴基斯坦和印度等国家青年组织领导人参加了会议。



上海合作组织青年论坛是与创业和跨境合作有关的国际化地区性论坛。该论坛是上合组织促进地区经济合作发展的重要举措之一。



【编译：木合塔尔·木拉提】