外媒：哈萨克斯坦在上合组织中发挥调解作用

哈通社阿斯塔纳 -- 据俄罗斯卫星网消息，法国中亚研究所（IFEAC）所长普若（Catherine Poujol）在接受卫星通讯社采访时表示，哈萨克斯坦在上合组织中发挥调解作用。

她表示，哈萨克斯坦在上合组织中充当印巴关系的调停人，此两国将在本次峰会期间加入该组织。该国还在俄罗斯和中国这样有可能在组织框架内相互竞争的大国之间发挥调解作用。

专家认为，阿斯塔纳还可能帮助伊朗加入上合组织，德黑兰加入该组织的申请已数次遭到驳回。

她补充称："这将在中国的协助下成为现实，该国正积极发展与伊朗的经济和政治联系。"

伊朗2008年提出了加入上合组织的申请，但此前联合国安理会对该国的制裁阻碍申请被批准。制裁于2016年解除。

中国外交部部长助理李惠来此前会见记者时强调，峰会上将根据相关规定仔细审议伊朗正式加入上合组织的问题。伊朗目前是该组织观察员国。

普若认为，上合组织对哈萨克斯坦来说是一个非常重要的组织，包括从国家安全角度而言。

专家补充称："首先，上合组织在地缘战略上对哈萨克斯坦很重要：该国的大部分接壤邻国都是组织成员国。此外，自2003年塔什干反恐中心成立以来，上合组织能够协调中亚国家的反恐努力。这是近几个月来尤为迫切的问题。"

上合组织峰会6月8日至9日在哈萨克斯坦举行。这是中国国家主席习近平2013年正式访哈期间在阿拉木图提出"一带一路"倡议以来上合组织峰会首次在哈萨克斯坦举行。