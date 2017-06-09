哈萨克斯坦广电总公司同中国中央电视台签署谅解备忘录

哈通社阿斯塔纳 -- 9日，哈萨克斯坦广播电视总公司（«Қазақстан» РТРК» АҚ ）主席叶尔兰•哈林同中央电视台台长聂辰席签署了谅解备忘录。

"中国国家主席习近平访哈框架下双方签署了13个政府间协议。其中包括，哈萨克斯坦广播电视总公司与中国中央电视台签署的谅解备忘录。"哈林在自己的个人Instagram账号上写道。

据悉，哈中商业企业家理事会第四次会议8日在阿斯塔纳召开。会议框架下，哈中双方达成了价值70亿美元的20多个商业协议。

ҚХР төрағасы Си Цзинпиннің Қазақстанға сапары аясында екі жақ арасында 13 үкіметаралық келісімшартқа қол қойылды. Соның ішінде, "Қазақстан" телерадиокорпорациясы мен CCTV корпорациясы арасында өзара серіктестік туралы меморандум Erlan Karin (@erlankarin) 分享的帖子 · 2017-06-8，21:48 PDT

【编译：小穆】