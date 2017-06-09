纳扎尔巴耶夫：阿斯塔纳峰会将开启上合组织新历史阶段

哈通社阿斯塔纳 - 6月9日，由纳扎尔巴耶夫总统主持的上海合作组织成员国首脑峰会小范围会谈在首都阿斯塔纳独立宫召开。在会上，纳扎尔巴耶夫总统向胜选后首次以总统身份参加此次会议的乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫表示欢迎，并预祝其今后的工作顺利。

随后纳扎尔巴耶夫总统回顾了上合组织成立的历史。



"当年，我们五个国家在中国签署了有关边境划界问题的协议，解决了各自之间的边境争议。在协议签署后，我与当时的中国国家主席江泽民先生共同提出了‘在解决边境争议后，应进一步拉近各国的关系，建立一个经济合作组织'的建议，随后，上合组织便这样诞生了。我与拉赫蒙先生共同见证了上合成立协议签署的历史性时刻。"总统说。



纳扎尔巴耶夫总统指出，从成立伊始，上合组织便获得了极高的国际关注度，并很快成为了一个有效的国际性平台，为保障地区安全，加强经济合作，促进成员国之间人文交流合作做出了巨大的贡献。



总统强调，16年来，上合组织建立了坚实的法律基础和强有力的制度框架，在国际社会上的地位与日俱增。



"我相信，此次阿斯塔纳上合首脑峰会，将开启上合组织的新历史阶段。今天，随着印度和巴基斯坦两个国家完成加入组织的程序，这两个国家将成为上合组织的正式成员国。新成员的加入，将为上合组织的发展带来新的动力，并继续提升上合组织的国际影响力。"纳扎尔巴耶夫总统说。



参加此次小范围会谈的国家元首包括：中国国家主席习近平、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫、吉尔吉斯总统阿坦巴耶夫、俄罗斯总统普京、塔吉克斯坦总统拉赫蒙。



【编译：木合塔尔·木拉提】