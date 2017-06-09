印度和巴基斯坦加入上合组织进程：获多数支持

哈通社北京 -- 6月8日至9日，上海合作组织峰会在阿斯塔纳举行。峰会主要议题为接纳印度和巴基斯坦正式成为上合组织成员国。

在同中国国家主席习近平举行会晤时，纳扎尔巴耶夫将本次峰会评价为历史性重要事件之一。



"哈萨克斯坦一直同联合国、亚信会议、上合组织等国际和地区组织展开积极合作。在上合组织峰会期间，我们将共同目睹印度和巴基斯坦加入上合组织，从而实现组织首次扩容的历史重要事件。"总统说。



据外交部长阿布德拉赫曼诺夫介绍，在印度和巴基斯坦正式加入组织后，上合组织将成为重要且庞大的地区组织之一。



就这样，上合组织成员国将覆盖全球44%人口（30亿余人），而其覆盖地区将达4000万平方米，占世界总面积26.6%。



但无论是任何进程或决定，都会有支持者和反对者。因此在分析事物时，需同时考虑到其正反两面。



上合组织是否存在威胁？



部分专家对印度和巴基斯坦加入上合组织及组织扩容进程持有批判态度，并预测称印度和中国的边界问题会对上合组织工作效率造成影响，往后的上合组织成员国也很难达成共识。根据上合组织宪章，上合组织各机构的决议以不举行投票的协商方式通过。



6月6日，上合组织秘书长拉希德•阿里莫夫在阿斯塔纳举行的一场新闻发布会上说道，相比投票决议，以协商一致的方式通过决议更为公正，因为这将考虑到每一个成员国的利益。



阿里莫夫说，虽然以协商一致的方式通过决议需要耐心和较久的时间，但却是在考虑到所有成员国的立场、意见而通过的。



阿里莫夫称，根据"上海精神"，上合组织全体成员国享有完全平等的基本权利。



新的机遇



考虑到上合组织扩容进程的利与弊及专家的观点和看法，上合组织成员国最终达成共识，决定批准印度和巴基斯坦加入组织的申请。



当然，若对比上合组织成员国在维护地区安全领域的紧密合作（打击恐怖极端主义、调解阿富汗问题等）和经济合作（交通物流、能源、贸易等）的重要性，前者更为重要。



在经伊朗、里海地区和俄罗斯而连接南亚（印度和巴基斯坦）与欧洲国家的"北南"交通和能源走廊框架下，多元合作（公路、铁路、海路）发展为上合组织地区发展起到了重要推动作用。公路建设和重修项目进一步提升了组织经济吸引力。



上述所有项目都是在上合组织成员国积极支持的"一带一路"计划框架下实施的。



阿里莫夫在日前举行的第21届圣彼得堡国际经济论坛上表示，上合组织横跨大洲的地理空间可以成为连接亚太地区和大西洋地区与南亚和中东国家的重要一环，从而也为与东盟国家合作的进一步发展提供了广阔的前景。上合组织位于欧亚大陆的核心区域，因此本组织亦处于一些大型经济倡议的最中心，包括构建丝绸之路经济带、落实‘一带一路'战略、欧亚经济联盟框架下的一体化进程、构建大欧亚伙伴关系前景。



据巴基斯坦外交部消息，在巴基斯坦正式加入上合组织成员国后，组织将致力于保障伊斯兰堡地区和平与稳定发展，并打击地区内恐怖主义和极端主义。



在2015年举行的乌法峰会上，印度总理莫迪称，加入上合组织成员国将为印度深化同欧亚国家的合作关系提供新的机遇。



莫迪说，为同与邻国建立友好合作关系，印度将全力支持上合组织。



2017年5月11至12日在塔什干举行的上合组织论坛第十二次例行会议上，印度国防研究与分析所高级研究员、哈萨克斯坦印度文化中心前高管、印度驻吉尔吉斯斯坦大使斯托布丹表示，加入上合组织成员国首先将为印度同中亚国家深化合作关系提供便利机会。



斯托布丹表示，印度是一个正在迅速发展的国家，每年国内生产总值增长率达7%。为保障国家经济可持续发展，印度需要能源资源，因此目前已同哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦等国家商讨一些重要合作项目。印度可以保证会带着创新和投资而加入上合组织。目前，印度人口总数已达12亿人。对中亚国家而言，印度市场具有庞大商机潜力。



2005年，印度和巴基斯坦成为上海合作组织观察国。据阿里莫夫介绍，在阿斯塔纳峰会后，上合组织将实现新一轮发展。



加入上合组织成员国后，印度和巴基斯坦需要以更严要求、更高责任履行自己的职务，并重新适应组织内部工作。



【记者：萨德克•阿克加诺夫 编译：昂哈尔】