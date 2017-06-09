纳扎尔巴耶夫：世博会是连接世界的金色桥梁

哈通社阿斯塔纳 - 世博会不仅仅是世界新事物的展示平台，更是连接全球和世界文明的金色桥梁。

9日晚，在阿斯塔纳2017世博会开幕仪式上发表讲话的哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫作出上述表示。



讲话中，纳扎尔巴耶夫总统向国际展览局主席斯丁•克里斯滕森和秘书长文森特•洛塞泰斯表示感谢。



"洛塞泰斯先生在世博会筹备期间多次来访哈萨克斯坦，了解相关的工作情况。遗憾的是，他今天因故未能出席世博会开幕仪式。"纳扎尔巴耶夫总统说。



随后，纳扎尔巴耶夫总统回顾了世博会的历史，并指出166年来，世博会始终承担着展示最新思想和创意的重任。



总统表示，人类历史上那些最具意义的科技创新产品，如最早的电话、汽车、电脑、卫星，无一不是在世博会当中最先亮相的。



纳扎尔巴耶夫总统表示，相信阿斯塔纳世博会也将延续历届世博会的脚步，成为世界创新中心之一。



"世博会不仅仅是世界新事物的展示平台，更是连接全球和世界文明的金色桥梁。哈萨克斯坦为办好世博会，进行了充分的准备，建立了充满全新高技术的世博园区，上百栋建筑拔地而起。"纳扎尔巴耶夫总统说。



纳扎尔巴耶夫总统指出，这一切都将在世博会结束后，继续为国民提供服务。



值得一提的是，根据计划，在世博会结束后，世博园区将成为阿斯塔纳金融中心所在地。



【编译：木合塔尔·木拉提】