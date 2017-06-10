纳扎尔巴耶夫：世博会是提升哈萨克斯坦国际地位的新里程碑

哈通社阿斯塔纳 --据总统府新闻局消息， 6月9日晚，阿斯塔纳世博会开幕式在位于首都世博园区的会议中心举行。纳扎尔巴耶夫总统出席并致辞。

纳扎尔巴耶夫表示，哈萨克斯坦是独联体和东欧国家中第一个举办世博会的国家，共有115个国家和22个国际组织将参展阿斯塔纳世博会。



纳扎尔巴耶夫说，举办隆重盛大的世博会不是一个国家的努力成果，而是所有参展国共同努力的成果。阿斯塔纳世博会是向全球空间介绍哈萨克斯坦和提升哈萨克斯坦国际地位的新里程碑。通过举办主题为"未来能源"的世博会，哈萨克斯坦希望为科学进步作出贡献。



纳扎尔巴耶夫表示，自伦敦首届世博会至今已有一个半世纪。人类科学技术在这段时间里发生了许多变化，高校和安全能源领域的创新是当今科学技术发展主要趋势之一。阿斯塔纳世博会必将为此作出自己的贡献。



纳扎尔巴耶夫说，世博会期间，上百万名哈萨克斯坦人和来自全球各地的上十万名贵宾将展示全球科技和工程领域的高新技术和创意。



总统说，主办方和各参展国还计划在世博会期间举办6000多种活动。他们将为增进全球各国相互理解，推进科学、商业和社会发展，宣传哈萨克斯坦文化作出重要贡献。哈萨克斯坦邀请所有世博参观者和参展商前往国内其他地方，欣赏哈萨克斯坦美丽的自然风景，参观悠久的历史遗产。



纳扎尔巴耶夫表示，对全球各国而言，在环保领域得到公平和可持续发展具有重要意义。哈萨克斯坦高度重视阿斯塔纳世博会的主题。虽然国内有丰富的油气储量，但哈萨克斯坦计划转向新能源开发利用。这是"哈萨克斯坦-2050"发展战略和"绿色经济"转型计划中的重要目标之一。截至2050年，哈萨克斯坦计划将新能源利用率提升至电能利用率的50%，这对节约能源将起到重要作用。



总统说，世博会期间，哈萨克斯坦还将举行一系列商业活动。其中包括阿斯塔纳经济论坛、外国投资者会议、伊斯兰合作组织科学与技术峰会等一些国际重要活动。



总统表示，在世博会结束后，世博园区将成为阿斯塔纳金融中心所在地，同时还将成立"绿色"技术和创新发展国际中心、IT初创国际科技园等。在此框架下，世博会的创新效应将得以延续。



【编译：昂哈尔】