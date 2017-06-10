图片介绍阿斯塔纳世博会哈萨克斯坦国家馆

哈通社阿斯塔纳 -- 2017世博会哈萨克斯坦国家馆将展示太阳能、风能、水能、生物质、空间及动能领域的高新技术。哈萨克斯坦国家馆位于世博会园区主场馆球型建筑"光明世界"馆。

在世博会开幕式前，纳扎尔巴耶夫总统在这里迎接了到访世博园区的各国元首。"光明世界"馆共有8层，无论是内部装饰还是外部景观都非常吸引眼球。当参观者初进此处时，便犹如穿越时空来到未来一般，未来派电梯、玻璃建筑、激光表演和投影视图，无一不令人感到惊叹。所有的一切都面向未来能源开发和利用，呼吁人类珍惜自然财富。当目睹者一切时，便可明白世界科技发展有多么迅速。





哈萨克斯坦国家馆第一层设有两个帐篷。第一个帐篷内安置了令人惊叹不已的魔力板。参观者可通过魔力板了解哈萨克传统习俗。仅需轻触魔力板指定习俗的图标，魔力板便开始播放动画，向游客全面介绍该习俗相关信息。继续往前走，便犹如走遍哈萨克斯坦东南西北一般，游客将通过投影技术欣赏辽阔的伟大草原。









国家馆一层还将向游客视频展示萨姆鲁克鸟的神话故事。值得一提的是，我国著名建筑物--巴伊铁列克观景塔的设计来源也与萨姆鲁克鸟神话故事有着密不可分的联系。





此外，这里还有哈萨克斯坦国宝--金人武士复制品。



而第二个帐篷建设风格为未来派，游客可在此观光阿斯塔纳美景。





值得一提的是，一层内还将展出我国创意家的展品。游客还将参观名为"托阔马克"的核聚变装置模型，并了解其物理工作原理。



国家馆二层展品以水能为主。目前，大多数沿海岸国家正寻找各种各样的水能开发利用技术。有趣的是，每一种技术和方法彼此均不相同。例如，苏格兰、丹麦、英国等国家通过利用专用设备从水底或波浪生产能源。值得一提的是，全球76%的可替代能源加工自水能。





第四层主题为生物质，这一层展品主要为生物柴油、乙醇、生物煤等清洁燃料生产技术。



第五层则将主要展示风能领域创新技术。至今为止有许多人仍然认为只有通过风车才能生产风能，但经专家分析，垂直桅杆也可以生产风能。哈萨克斯坦国家馆内便安置了这种桅杆模型。此外，第五层还将展出龙卷风发电机。值得一提的是，国家馆的独特设计可让游客在第五层体验从凉风到强风的感觉。





第六层将展出太阳能领域展品。其中包括太阳能汽车、装有太阳能电池的服装等。游客还可进入"太阳"里面，并通过最新投影技术游览阿斯塔纳美景。



在第七层中，游客将体验飞往宇宙空间的感觉，前往月球散步、体验宇航员的生活或品尝宇航员食物。第七层主题也是"前往月球散步"。这一层还将讲解国际空间站的详细历史或地球历史。





第八层是最为关键的一层。这一层将向游客全面展示阿斯塔纳的未来和哈萨克国家的未来。走过透明玻璃桥，游客可清晰看到第一层至第七层。



【编译：昂哈尔】













