外交部长会见欧安组织秘书长和匈牙利经济部长

哈通社阿斯塔纳 -- 据外交部消息，6月12日，在阿斯塔纳世博会框架下， "可持续能源发展保障"部长级研讨会在阿斯塔纳举行。

期间，外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫同欧洲安全与合作组织秘书长兰贝托•赞涅尔举行会谈。



双方就欧洲安全、欧安组织工作、打击极端和激进主义、中亚水资源管理、欧安组织与阿富汗合作前景深入交换意见。





阿布德拉赫曼诺夫表示，哈萨克斯坦有意同欧安组织延续建设性对话。



赞涅尔祝愿哈萨克斯坦顺利举办2017世博会。他表示，6月15日至16日，在世博会框架下，欧安组织将举行经济环保论坛第二轮筹备会议，共有130余名外交人员和欧安组织成员国专家将出席。



当日，阿布德拉赫曼诺夫还同匈牙利经济部部长沃尔高•米哈伊举行会谈。阿布德拉赫曼诺夫表示，即将召开的经济合作政府间委员会和商业家会议具有重要意义。两国应充分利用该会议促进双边合作。哈萨克斯坦和匈牙利在农业直接投资领域具有巨大潜力。





沃尔高表示，哈匈两国建交以来，纳扎尔巴耶夫对深化两国合作作出了重要贡献。不久前开通的阿斯塔纳-布达佩斯特直航航班必将为深化两国商业和人文合作注入不竭动力。



双方还就哈匈两国在参与"一带一路"计划的合作前景深入交换意见。沃尔高提议在中亚和维谢格拉德集团间建立对话平台。



【编译：昂哈尔】

