中国学者："丝绸之路经济带"上的"光明大道"

哈通社阿斯塔纳 -- 新生经济学创始人，北京大学中国战略研究中心特邀研究员，中国商务部外国官员研修院特邀专家郭夏认为，哈中之间的战略合作为实现中国的国家油气能源安全提供了可靠保障。两国在高科技能源领域和农业开发领域都有着十分广阔的合作前景。哈中财经合作同样是"一带一路"倡议与"光明大道"计划接轨的重要领域。

以下是其发表在中国经济网上的专栏文章，全文转载如下：



6月7日至10日，国家主席习近平对哈萨克斯坦共和国进行了国事访问，并出席了上海合作组织成员国元首理事会第十七次会议和阿斯塔纳专项世博会开幕式。今年正值中国与哈萨克斯坦建交25周年，本次出访也是习近平就任中国国家主席以来第三次访哈。此访充分显示出哈萨克斯坦在中国总体外交中的重要地位和中国政府及习主席本人对哈萨克斯坦的高度重视。

习主席在2013年出访哈萨克斯坦时，首次提出建设"丝绸之路经济带"的倡议。2014年，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫提出以加强基础设施建设为主的"光明大道"新经济计划。在中哈两国领导人共同推动下，让欧亚大陆成为未来世界经济核心引擎的欧亚大陆桥建设进入了一个新的里程碑。哈萨克斯坦的"光明大道"计划不仅让哈萨克斯坦从中国找到了新的世界贸易出海口，"光明大道"计划也让中国提出的"丝绸之路经济带"倡议获得了走出国门的重要战略接口。

中哈两国之间的战略合作为实现中国的国家油气能源安全提供了可靠保障。哈萨克斯坦油气资源丰富，石油探明储量39亿吨，居中亚第一；天然气储量3.9万亿方，在中亚仅次于土库曼斯坦；哈国还有望获得近一半的里海石油储备和三分之一的天然气储备。据中国国土资源部预测，至2020年，中国原油对外依存度将达到60%。通过海上运输大量从中东进口的海外油气，不利于确保中国的油气能源安全。中哈油气能源合作潜力的挖掘，无疑可以极大地缓解此项压力。

中哈两国在高科技能源领域有十分广阔的合作前景。哈萨克斯坦是世界上铀资源储量丰富的国家，而中国则是一个贫铀国家。中国核电工业的发展，迫切需要解决铀资源短缺的后顾之忧。此次中国核工业领域的自主核电品牌"华龙一号"在哈萨克斯坦专项世博会上高调亮相，也可以看作中哈两国核工业领域在为加强今后的深入合作积极铺路搭桥。习主席此次对哈萨克斯坦的成功访问，必将促使中哈两国在高科技能源开发领域取得更加丰硕的合作成果。

中哈两国在农业开发领域也有很大的互补空间。哈萨克斯坦拥有储量丰富的钾矿资源，而中国是一个钾矿资源贫乏的国家。中国为了进一步提高农产品品质，需要增加化肥中钾肥的含量。如何推动中国企业与哈萨克斯坦钾矿企业合作，以加速哈国钾资源开发，是中哈两国农资领域合作的一个战略性课题。哈萨克斯坦地广人稀，农地资源充沛；中国人均耕地稀少，发展规模农业制约因素甚多。中国农企和农业财团如何利用"一带一路"倡议和"光明大道"新经济计划提供的战略契机，加速中哈农业领域的战略合作，从而让中亚成为中国境外的大粮仓，也是发展新生农业值得关注的新商机。

中哈财经合作同样是"一带一路"倡议与"光明之路"计划接轨的重要领域。"光明大道"计划需要大量的资金投入。"一带一路"建设的重要任务之一，就是通过丝路熊猫债等多种跨国财经创新途径，让人民币走出国门，为沿线国家经济合作铺路。哈萨克斯坦能否借助丝路熊猫债促进"光明大道"计划，是一个值得研究的重大财经战略课题。

"丝绸之路经济带"建设与"光明大道"新经济计划之间的战略对接需要建立更加优化的顶层对话机制。中哈两国要实现国际经贸的更大发展，迫切需要加强财经智库、财经传媒和财经团体之间的沟通和交流。新生经济，财智先行。只有进一步搞好中哈经贸合作的顶层设计和财智梦创，才能让"丝绸之路经济带"建设与"光明大道“新经济计划之间真正做到知识充分、信息畅通和智慧衔接。

繁荣中哈两国之间的文化交流和旅游交往，还需要两国政府为民间文旅跨国流动提供更加通畅的服务便利。习主席此次出访哈萨克斯坦，为纳扎尔巴耶夫总统揭幕阿斯塔纳专项世博会"站台"，是对中哈建交25周年的最好礼赞。此举必将吸引更多的中国游客前往阿斯塔纳观光游览，中哈两国人民之间的友好交往也将更上一层楼。

【编辑：木合塔尔·木拉提】