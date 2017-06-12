纳扎尔巴耶夫总统会见俄鞑靼斯坦总统明尼哈诺夫

哈通社阿斯塔纳 - 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统12日在总统府会见到访的俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国总统鲁斯塔姆•明尼哈诺夫。

双方就阿斯塔纳和喀山在文化和经济领域的合作问题进行了讨论。



会谈中，纳扎尔巴耶夫总统强调了两国人民之间建立起的长久友好关系。



纳扎尔巴耶夫总统指出，哈萨克与塔塔尔两个民族，在历史、文化、语言和传统等方面相似性非常强，双方在经济领域也建立了非常紧密的联系。





总统表示，期待双方继续加强各类合作，尤其是在石油化工领域的双边合作。



鞑靼斯坦总统就世博会的开幕向纳扎尔巴耶夫总统表示祝贺，并表示，在2017阿斯塔纳世博会框架下，鞑靼斯坦代表团12日在世博园区俄罗斯国家馆鞑靼斯坦分馆内组织举办了"鞑靼斯坦文化周"活动开幕仪式。



"我参观了世博园区，这座园区中的建筑令人惊叹。"他说。



据悉，纳扎尔巴耶夫与明尼哈诺夫还就"西欧-中国西部交通走廊"框架下的基础设施建设计划落实情况，以及进一步促进哈萨克斯坦和鞑靼斯坦在交通物流领域的合作等问题，进行了深入交流。



会谈最后，明尼哈诺夫为纳扎尔巴耶夫总统授勋，以表彰总统"为鞑靼斯坦共和国所做出的突出贡献"，并邀请总统在合适的时候访问喀山。



【编译：木合塔尔·木拉提】