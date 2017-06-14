瑞士媒体:哈萨克斯坦已成为一个重要的过境中转国

哈通社阿斯塔纳 -- 瑞士《新苏黎世报》日前刊文，关注欧洲和中国之间增长的货运铁路运输。文章认为，除俄罗斯外，哈萨克斯坦已成为一个重要的过境中转国。

文章写道，"在远离水面2000公里的地方修建港口是不寻常的，但哈萨克斯坦已经别无选择。这个世界上最大的内陆国西靠里海，但其潜力却在东部，至少对于贸易和货物运输来说。哈萨克斯坦希望利用接近中国这一有利条件，在于新疆接壤的地方，在无人的山区和沙漠地带修建霍尔果斯东门无水港。自2015年以来，货运列车就在'霍尔果斯东门无水港'换轨。"



"哈萨克斯坦政府斥资2.5亿美元修建这一货运中转中心。哈萨克斯坦欲从中国和欧洲之间日益增加的过境交通中受益，将自己建成大陆桥，改善自己孤立的内陆国地位。2013年秋季，中国国家主席习近平在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳提出'新丝绸之路'的倡议，给老旧的基础设施计划注入新的活力。在2014年斥巨资推出的名为'光明大道（leuchtender Pfad）'的建设计划框架内，这个国土面积排名世界第9的国家提出了许多建设项目。"



"拿霍尔果斯为例来说，现在北京作出了选择。5月中旬，两家中国物流公司获得了霍尔果斯港口49%的股权。其中一家是全球最大的船舶公司之一中远海运集团(COSCO)，该企业首次尝试向海外铁路进行投资。迄今，中国的丝绸之路资金主要投资于巴基斯坦。但横穿欧亚大陆的交通发展迅速，且正在发生转移：因为成本优势，生产商正把设施从中国东部的工业大都市转向中国西部地区。



文章笔锋一转分析说，"铁路运输具有限制性。俄罗斯铁路集装箱运输公司欧洲分部负责人施纳齐亚（Pawel Schanaiz）表示，与海运和空运不同，铁路运输具有限制性：俄罗斯的铁路基础设施需要投资。尽管跨西伯利亚的铁路运输能力有限，但已经不算小了。"

"通过西伯利亚抵达中国东部的路线，不如通过途径哈萨克斯坦抵达中国西部的路线更易到达：目前约30%的铁路运输是和中国东部进行的，其余70%路线通过哈萨克斯坦。"



【编辑：木合塔尔·木拉提】