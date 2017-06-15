萨金塔耶夫：向企业家提供支持是政府工作优先方向之一

哈通社阿斯塔纳 -- 6月14日，由阿塔梅肯企业家协会主席铁木尔•库勒巴耶夫主持召开的"阿塔梅肯"企业家协会第四届大会在阿斯塔纳举行。

会议主要讨论哈萨克斯坦企业环境发展和向企业家提供支持相关事宜。



政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫出席并致辞。萨金塔耶夫表示，有效执行纳扎尔巴耶夫总统在《哈萨克斯坦第三阶段发展纲要：提升国家竞争力》国情咨文和《面向未来的计划：精神文明的复兴》署名文章中提到的工作任务是政府的工作义务。其中，向企业家提供支持也是政府工作优先方向之一。



在第三阶段发展计划框架下，哈萨克斯坦正致力于实施加速工业现代化进程，这将为提升企业生产能力和竞争能力提供便利机会。与此同时，通过进程自动化方式，企业工作压力也将大大减轻。



为增建生产企业和新增工作岗位，政府已积极展开利用服务刺激经济增长工作计划。为提升医疗卫生发展潜力，政府通过采取重新调整措施，减少许可文件数量，并消除了法律壁垒。



为进一步推进信息技术发展，哈萨克斯坦对美国硅谷科技园、俄罗斯伊诺普利斯科技创新中心、白俄罗斯高科技园区的工作经验进行研究分析，并计划在阿斯塔纳世博园区成立国际初创中心。



此外，阿塔梅肯企业家协会执行主席米尔扎赫梅托夫、萨姆鲁克-卡泽纳基金会执行主席舒克耶夫介绍了政府和阿塔梅肯企业家协会间的合作项目实施情况。



投资和发展部部长哈斯姆别克介绍了总理在对东哈州进行工作访问时提到的货物和服务进出口问题解决方案。



国家经济部部长苏莱曼诺夫介绍了信贷可用性、基础设施和土地使用权问题和阿拉木图州旅游税相关问题解决方案。



财政部部长苏丹诺夫介绍了东哈州税务检查次数减少措施执行情况。根据计划，税务检查次数将减少56%，从原先的36次减至14次。



【编译：昂哈尔】









